Госдеп объявил конкурс на аренду стрельбища под Киевом

Власти США опубликовали на сайте госзакупок объявление о поиске лучшего предложения аренды стрелкового комплекса в Киеве.

По предварительным данным, комплекс будет использован для подготовки сотрудников спецназа, патрульных полицейских, а также сотрудников Национального антикоррупционного бюро и спецподразделения Госпогранслужбы Незалежной.

— Бюро по вопросам борьбы с международной торговлей наркотиками и правоохранительным делам (входит в состав Госдепа. — Прим. Лайфа) оказывает Правительству Украины помощь в повышении эффективности её правоохранительных структур, а также в проведении реформ в области борьбы с коррупцией и уголовного правосудия. Данная закупка предназначена для выполнения проектов технической помощи, зарегистрированных в Министерстве экономического развития и торговли Украины, — говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что США пообещали оказывать поддержку Украине и содействовать её свободе.