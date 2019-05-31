Госдеп объявил конкурс на аренду стрельбища под Киевом

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Госдеп объявил конкурс на аренду стрельбища под Киевом

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Фото © Flickr / Paul VanDerWerf

Власти США опубликовали на сайте госзакупок объявление о поиске лучшего предложения аренды стрелкового комплекса в Киеве.

По предварительным данным, комплекс будет использован для подготовки сотрудников спецназа, патрульных полицейских, а также сотрудников Национального антикоррупционного бюро и спецподразделения Госпогранслужбы Незалежной.

Бюро по вопросам борьбы с международной торговлей наркотиками и правоохранительным делам (входит в состав Госдепа. — Прим. Лайфа) оказывает Правительству Украины помощь в повышении эффективности её правоохранительных структур, а также в проведении реформ в области борьбы с коррупцией и уголовного правосудия. Данная закупка предназначена для выполнения проектов технической помощи, зарегистрированных в Министерстве экономического развития и торговли Украины, — говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что США пообещали оказывать поддержку Украине и содействовать её свободе.

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