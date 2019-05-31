СМИ: Россия не продаст Ирану системы С-400

В Москве уверены, что подобный шаг может привести к росту напряжённости на Ближнем Востоке.

Россия отклонила запрос Ирана о продаже ракетных систем С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным источника, в Москве уверены, что продажа систем поспособствовала бы усилению напряжённости на Ближнем Востоке.

Отмечается, что США в качестве сигнала Ирану отправили в зону оперативной ответственности командования Штатов ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln и группу бомбардировщиков.

Ранее в Пентагоне предупредили Турцию о катастрофических последствиях покупки у России ракетных систем С-400.