В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Венгерская полиция задержала капитана теплохода, столкнувшегося с туристическим прогулочным катером в Будапеште. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба полиции в "Твиттере".
По предварительным данным, задержанный капитан — 64-летний гражданин Украины по имени Юрий.
Его обвиняют в халатности, которая стала причиной трагической гибели людей.
Напомним, прогулочное судно опрокинулось и затонуло на реке Дунай в Будапеште вечером 29 мая. Жертвами стали семь человек, ещё 19 считаются пропавшими без вести. Предварительно установлено, что при крушении погибли туристы из Южной Кореи. Россиян среди погибших или пострадавших нет.
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