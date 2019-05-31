Страны СНГ не будут уделять внимание выходу Украины из соглашений Содружества

Как пояснил Сергей Приходько, политика заседания не предполагает обсуждение подобных вопросов.

Правительственный совет глав СНГ не будет обсуждать выход Украины из соглашений Содружества. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя Аппарата Кабмина РФ Сергей Приходько.

— Повестка заседания СГП СНГ не предполагает обсуждение вопроса о выходе Украины из соглашений, заключённых в рамках Содружества, — объяснил Приходько.

Он отметил, что в 2014 году Украина взяла курс на минимизацию своей деятельности в Содружестве: Киев не участвует в заседаниях, отозвал своих представителей в Исполкоме СНГ и закрыл своё представительство при уставных органах СНГ в Минске.

Как ранее писал Лайф, в апреле 2019 года Украина отказалась от участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств СНГ, а в феврале власти страны заявили, что рассматривают возможность расторжения 236 договоров с организацией.