Умер известный джазовый певец Леон Редбоун

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Умер известный джазовый певец Леон Редбоун

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Фото © Wikipedia

В США на 69-м году жизни скончался известный джазовый певец и гитарист Леон Редбоун. Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на родственников музыканта.

Причина его кончины неизвестна.

Отметим, что свою карьеру музыканта он начинал в 1970-х, когда выступал в ночных клубах Торонто. Свой первый альбом записал в 1975 году.

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