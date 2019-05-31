Умер известный джазовый певец Леон Редбоун

В США на 69-м году жизни скончался известный джазовый певец и гитарист Леон Редбоун. Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на родственников музыканта.
Причина его кончины неизвестна.
**Breaking News** Blues, Jazz, and Tin Pan Alley master Leon Redbone has died. https://t.co/i2SGIUaCgS pic.twitter.com/8KQ0YsV5b6— American Blues Scene (@AmeriBluesScene) 30 мая 2019 г.
Отметим, что свою карьеру музыканта он начинал в 1970-х, когда выступал в ночных клубах Торонто. Свой первый альбом записал в 1975 году.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени