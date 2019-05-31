Лукашевич: ждём адекватности суждений ОБСЕ в отношении Косова

Постпред упомянул о соглашении Белграда и Приштины, которое постоянно нарушается при попустительстве международных сил.

Россия ожидает от ОБСЕ адекватной реакции по делу Косова. Об этом сообщил официальный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

— Как хорошо известно, в диалоге Белграда и Приштины с участием ЕС и при поддержке Запада было достигнуто понимание, что косовский полицейский спецназ, вооружённый длинноствольным оружием, на сербонаселённый север входить не будет, — заявил Лукашевич.

И всё же на протяжении последних лет это происходит вновь при полном попустительстве международных сил, добавил он.

— Ожидаем адекватной реакции на эти события от действующего председательства ОБСЕ и профильных структур организации, — известил постпред.

Лукашевич также призвал не разжигать "межэтническую напряжённость" подстрекательством косоваров к антисербским санкциям.

Ранее Лайф сообщал, что сотрудник наблюдательной миссии ООН Михаил Краснощёков был избит правоохранителями Косова и попал в больницу с тяжёлыми травмами лица и головы.

Косовский спецназ якобы проводил спецоперацию против оргпреступности в районе. Посольство РФ призвало наказать избивших россиянина, у которого прокуратура Косова потребовала отозвать иммунитет сотрудника ООН.

Президент Сербии Александр Вучич заявил в парламенте, что страна теряет контроль над Косовом, и предложил наладить диалог с непризнанной республикой. Однако после сообщений о столкновениях в Косове отдал приказ о полной боеготовности армии и спецподразделений.