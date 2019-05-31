Медведчук продолжит переговоры об освобождении украинцев в России и Донбассе

По его словам, в настоящий момент это невозможно из-за того, что Киев не проявляет для этого нужной воли.

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук продолжит переговоры по освобождению украинских граждан в России и Донбассе. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что ранее занимался этим вопросом на общественных началах.

— Да, я веду переговоры по вопросу освобождения отдельных лиц в Российской Федерации, эта работа будет продолжена, впрочем, как ведутся и переговоры по поводу освобождения в Донецке и Луганске, — заявил Медведчук.

По его словам, в настоящий момент процесс обмена невозможен из-за того, что Киев не проявляет для этого нужной воли. Медведчук также отметил, что на Украине данным вопросом никто не занимается, а президент страны Владимир Зеленский пока что лишь ограничивается заявлениями в этой связи.

Ранее Медведчук заявил, что не будет представлять интересы Киева в международных переговорах по Донбассу при новом президенте Украины. Свою позицию он объяснил тем, что расходится с Зеленским во мнении по ряду принципиальных для него вопросов.