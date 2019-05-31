В Мексике при столкновении автобуса и грузовика погибло пять человек — видео

Читайте также

В Мексике при столкновении автобуса и грузовика погибло пять человек — видео

1

По меньшей мере пять человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе в мексиканском штате Дуранго. Соответствующее заявление опубликовали в твиттере местной спасательной службы.

Как уточняется, среди пострадавших числится не менее двадцати человек.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DurangoPC" target="_blank"><strong>Protección Civil Durango Capital</strong></a></p>

Зарегистрирована гибель пяти человек, проводится операция по оказанию помощи пострадавшим, — отметили в заявлении.

Причина столкновения не уточняется.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×