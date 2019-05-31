В Мексике при столкновении автобуса и грузовика погибло пять человек — видео

🚨🚨#Precaución Se mantiene atención al accidente carretero km 35 super carretera Durango a Mazatlán donde camión de pasajeros Futura 9405 colisiona con camión de transporte de madera con placas FX677A.

🚒Se registró el deceso de 5 personas y se realiza el rescate de lesionados pic.twitter.com/14FkDiJYz6 — Protección Civil Durango Capital (@DurangoPC) May 30, 2019

По меньшей мере пять человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе в мексиканском штате Дуранго. Соответствующее заявление опубликовали в твиттере местной спасательной службы.

#PRECAUCIÓN cierre total de la supercarretera Durango - Mazatlán a la altura del km33 por accidente de autobús de pasajeros. Corporaciones de emergencias en el lugar. pic.twitter.com/r5Zkip3jMN — PROTECCIÓN CIVIL DGO (@CEPCDurango) May 30, 2019

Как уточняется, среди пострадавших числится не менее двадцати человек.

— Зарегистрирована гибель пяти человек, проводится операция по оказанию помощи пострадавшим, — отметили в заявлении.

Причина столкновения не уточняется.