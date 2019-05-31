Мадуро рассказал о "позитивных результатах" встречи с оппозицией в Норвегии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал успешной встречу его представителей с членами оппозиции, прошедшую в Норвегии. Об этом он сообщил в своём твиттере.
— После нескольких месяцев тайных переговоров с целью возвращения на путь диалога мы добились очень позитивных результатов. Мы настроены оптимистично, потому что мы верим в диалог, гармонию и мир, — заявил Мадуро.
О готовности и желании сторон двигаться к разрешению конфликта в стране говорится и в заявлении, распространённом МИД Норвегии. Однако представители оппозиции заявляют об обратном, говоря, что встреча не принесла никаких результатов.
О встрече представителей Николаса Мадуро и венесуэльской оппозиции стало известно в конце прошлой недели.
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