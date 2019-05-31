В Москве неизвестные отняли у двух женщин золотую цепочку и $1,5 тысячи

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В Москве неизвестные отняли у двух женщин золотую цепочку и $1,5 тысячи

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Фото © Flickr / Coast Guard News

Двое неизвестных с оружием ограбили жительниц Узбекистана, отняв у них золотую цепочку и 1,5 тысячи долларов.

По предварительным данным, сумма ущерба, причинённого злоумышленниками, оценивается в 200 тысяч рублей.

Вечером 29 мая в полицию поступило сообщение о том, что на улице 8-й Текстильщиков двое неизвестных, один из которых был вооружён пистолетом, напали на двух жительниц Узбекистана 1988 и 1990 года рождения, — цитирует источник в правоохранительных органах агентство городских новостей "Москва".

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