"Роскачество" проверит гамбургеры на наличие антибиотиков и БАД

Глава ведомства также уведомил о том, что результаты уже проведённого исследования аптечной ромашки будут доступны с середины июня.

"Роскачество" проверит гамбургеры, продающиеся в заведениях фастфуда, на содержание антибиотиков и БАД. Об этом журналистам сообщил глава организации Максим Протасов.

— У нас идёт большой спецпроект по антибиотикам в фастфуде — мы говорим сейчас о гамбургерах, это большой исследовательский проект по всей стране, — уточнил он.

Кроме того, организация намерена проверить фастфуд на наличие отдельных видов биологически активных добавок (БАД).

Также Протасов отметил, что ближайшие исследования коснутся детской продукции и зернового хлеба. А результаты анализа аптечной ромашки будут доступны с середины июня.