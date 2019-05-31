Акционеры не смогли сместить Цукерберга с поста главы совета директоров Facebook

Акционерам, выступающим за смещение Цукерберга с поста главы совета директоров "Фейсбука", не удалось осуществить задуманное из-за нехватки голосов. Трансляция мероприятия проводилась на сайте компании.

Как уточняется, помимо этой инициативы в ходе ежегодного собрания акционеров не поддержали ещё шесть предложений.

По предварительным данным, инициатором лишения должности Цукерберга пятый раз подряд была гендиректор компании NorthStar Asset Management Джули Гудридж.

Представитель компании отметила, что последние шесть лет акционеры компании поддерживают данную инициативу большинством голосов, пытаясь продемонстрировать недовольство руководством.

Ранее акционеры высказывали мнение, что компанию ослабляет "чрезмерно сильное влияние" Цукерберга на её политику. В связи с этим они предлагали отправить в отставку основателя соцсети и поставить на его место независимого кандидата.