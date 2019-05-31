Вакарчук заявил, что его партия займётся вопросами сближения Украины с НАТО и ЕС

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Вакарчук заявил, что его партия займётся вопросами сближения Украины с НАТО и ЕС

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Фото © Facebook / Святослав Вакарчук

Лидер группы "Океан Эльзы" и основатель партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что главной его целью в политике будет сближение Украины с НАТО и ЕС. Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

Я и вся наша команда будем делать всё, чтобы наша страна как можно быстрее приблизилась к ЕС и НАТО, — заявил Вакарчук.

Как ранее писал Лайф, лидер группы "Океан Эльзы" объявил о начале политической карьеры и создании партии. Он добавил, что его "Голос" примет участие в выборах в Верховную раду.

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