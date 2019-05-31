Коллегия Минобороны РФ обсудит выполнение поручений и майских указов президента

На заседании также планируется поднять вопрос безопасности полётов ВС и подвести итоги отопительного периода.

Заседание коллегии Министерства обороны РФ, во время которого пройдёт обсуждение реализации поручений и майских указов президента, состоится в пятницу в Москве. Об этом сообщили журналистам в ведомстве.

— 31 мая в Москве под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России. Участники заседания обсудят ход реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов и его поручений по итогам совещаний в Сочи, — уточняется в сообщении.

Участники заседания также обсудят безопасность полётов авиации ВС и подведут итоги отопительного периода.

В заседании будут участвовать руководство Вооружённых сил, представители государственной власти и общественных организаций.

Напомним, что коллегия Минобороны РФ собирается регулярно, чтобы обговорить наиболее актуальные задачи, стоящие перед ВС. 26 апреля состоялось последнее заседание, на котором обсуждались вопросы развития аэродромной сети Вооружённых сил до 2028 года и выполнение плана деятельности Северного флота на 2019–2025 годы. Также коллегия уделила внимание подготовке к пятому Международному военно-техническому форуму "Армия", проходящему с 25 по 30 июня.