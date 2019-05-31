США запустили процесс ратификации нового договора с Мексикой и Канадой

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа сделала первый шаг в направлении ратификации нового договора с Канадой и Мексикой, сообщил Reuters представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

По его словам, в рамках процесса администрация направила в конгресс проект заявления о заключении нового договора между государствами.

Как писал Лайф, ранее Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который придёт на смену НАФТА. Договор получил название USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement).