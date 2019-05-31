Трамп рассказал о задержании рекордно большой группы нелегалов из Мексики

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Трамп рассказал о задержании рекордно большой группы нелегалов из Мексики

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Президент США Дональд Трамп в своём твиттере рассказал о задержании на границе с Мексикой самой большой группы нелегальных мигрантов за всю историю.

Вчера пограничники задержали крупнейшую группу нелегальных мигрантов за всю историю — 1036 человек, которые незаконно пересекли границу в Эль-Пасо, — написал Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что с 10 июня США вводят пошлины на ввоз всех товаров из Мексики.

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