Трамп рассказал о задержании рекордно большой группы нелегалов из Мексики

Yesterday, Border Patrol agents apprehended the largest group of illegal aliens ever: 1,036 people who illegally crossed the border in El Paso around 4am. Democrats need to stand by our incredible Border Patrol and finally fix the loopholes at our Border! pic.twitter.com/6K1rIUzorM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2019 г.

Президент США Дональд Трамп в своём твиттере рассказал о задержании на границе с Мексикой самой большой группы нелегальных мигрантов за всю историю.

— Вчера пограничники задержали крупнейшую группу нелегальных мигрантов за всю историю — 1036 человек, которые незаконно пересекли границу в Эль-Пасо, — написал Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что с 10 июня США вводят пошлины на ввоз всех товаров из Мексики.