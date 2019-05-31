Умер кот Лео из "Кладбища домашних животных"

В США умер один из главных героев фильма "Кладбище домашних животных" — кот Лео. Об этом в "Инстаграме" сообщил его владелец Кирк Джарретт, который вёл страничку животного.
— С глубокой скорбью сообщаю вам о том, что Лео умер. По нему всегда будут скучать его человеческая и пушистая семьи. Пусть его звезда сияет ярко, — пишет Джарретт.
Отмечается, что Лео умер 29 мая из-за артериальной тромбоэмболии (порода мейн-кун склонна к врождённому пороку сердца).
Хозяин животного отмечает, что Лео жил невероятно радостной жизнью и в его честь Джарретт выложит самые любимые моменты с питомцем, запечатлённые на камеру, в соцсеть.
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