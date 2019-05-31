Умер кот Лео из "Кладбища домашних животных"

Хозяин животного рассказал о том, что его питомец скончался от артериальной тромбоэмболии.

В США умер один из главных героев фильма "Кладбище домашних животных" — кот Лео. Об этом в "Инстаграме" сообщил его владелец Кирк Джарретт, который вёл страничку животного.

— С глубокой скорбью сообщаю вам о том, что Лео умер. По нему всегда будут скучать его человеческая и пушистая семьи. Пусть его звезда сияет ярко, — пишет Джарретт.

Отмечается, что Лео умер 29 мая из-за артериальной тромбоэмболии (порода мейн-кун склонна к врождённому пороку сердца).

Хозяин животного отмечает, что Лео жил невероятно радостной жизнью и в его честь Джарретт выложит самые любимые моменты с питомцем, запечатлённые на камеру, в соцсеть.