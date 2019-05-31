В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала

Направления использования материнского капитала было бы целесообразно расширить, а сумма отложенных обязательств по нему достигла 1,5 триллиона рублей. Об этом в интервью РИА "Новости" заявила аудитор Счётной палаты Светлана Орлова.
— На наш взгляд, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о новых направлениях использования материнского капитала, в том числе и в целях минимизации отложенных обязательств государства, — заявила Орлова.
По её словам, на 1 апреля текущего года маткапитал получили 9,2 миллиона семей. Большая часть полученных средств направляется на будущее образование ребёнка.
Орлова отметила высокую эффективность данной программы и сообщила, что вопрос о её продлении будет рассмотрен лишь после всесторонней оценки.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени