Минздрав поддержал идею запрета курения кальянов в кафе и ресторанах

По данным исследований, курение кальяна может нанести серьёзный ущерб здоровью.

Минздрав РФ поддерживает идею запрета курения кальянов в кафе и ресторанах. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе ведомства.

— Минздрав России поддерживает меры, направленные на сокращение потребления любой табачной продукции. Потребление кальянов не является исключением, — говорится в сообщении.

В министерстве ссылаются на результаты научных исследований, которые подтверждают серьёзный вред здоровью человека от курения кальяна. Речь идёт как о заболеваниях сердца, так и пищевода, головного мозга и даже инфекционных заболеваниях.

Опасность могут нести и бестабачные кальяны. В частности, устройство кальяна создаёт благоприятную среду для размножения многих видов бактерий.

Ранее с инициативой запретить курение кальянов в ресторанах заявили в Совете Федерации. Соответствующей теме будет посвящено совещание 31 мая.