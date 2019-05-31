На Камчатке почтальон похитила пособий и пенсий на 2,5 млн рублей

Женщина вместе со своей начальницей организовали подобие финансовой пирамиды, выплачивая гражданам деньги из кассы почтового отделения.

Следственные органы завершили расследование уголовного дела по обвинению почтальона, 51-летней женщины из Петропавловска-Камчатского, в хищении пенсий и социальных пособий на 2,5 млн рублей. Об этом сообщило СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Как говорится в сообщении, в период с декабря 2017-го по сентябрь 2018-го обвиняемая и её начальница подделывали подписи в платёжных документах за получателей, а денежные средства граждан присваивали себе.

Подельницы сформировали некую "пирамиду", в которой при обращении пенсионера за денежной выплатой ему выдавались средства того, кому они полагались позднее по срокам в том же месяце. Если таковых не было, соучастницы брали деньги из кассы отделения Почты России.

При выявлении преступной деятельности в управление компании поступили многочисленные жалобы от обманутых пенсионеров в причинении им имущественного вреда.

51-летняя сотрудница почты созналась в содеянном и заключила сделку со следствием, в то время как её начальница, несмотря на собранную доказательную базу, свою вину не признала.

В местах жительства обеих подельниц проведены обыски, их имущество арестовано.

В ходе расследования было допрошено в качестве свидетелей более 50 пенсионеров. Следствием собрана достаточная доказательная база для того, чтобы назначить женщинам срок до 10 лет лишения свободы.