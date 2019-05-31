Строители соединили российскую и китайскую части автомобильного моста через Амур

Завершение строительства ожидается в конце нынешнего года, а ввод в эксплуатацию — в следующем.

Строители завершили работы по соединению российской и китайской частей моста через реку Амур, который соединит Благовещенск и Хэйхэ.

Строительство моста началось в 2016 году. Его важность и большой экономический эффект будут ощутимы для всего Дальнего Востока. При этом завершение его строительства ожидается в конце текущего года, а начало эксплуатации — в 2020 году.

Длина моста составит 1080 метров, вес — 3,9 тысячи тонн. После его ввода в эксплуатацию пассажиропоток составит около 5500 человек в сутки. Согласно техническому заданию по нему ежедневно смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

В торжественной церемонии состыковки с российской стороны принимали участие представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов, а также губернатор Амурской области Василий Орлов.