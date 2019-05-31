Опрос: Почти треть россиян называют детей в честь родственников

По данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян дали своим детям те имена, которые им понравились, ещё около трети (27%) назвали детей в честь родственников.

Среди опрошенных 64% при выборе имени исходили из личных предпочтений, 7% выбирали имя из религиозных соображений, ещё 4% назвали детей в честь любимых знаменитостей.

Выдающиеся исторические персоны вдохновляли 3%, герои любимых книг — 2%.

Также по 1% набралось тех, кто назвал ребёнка в честь себя или затруднился уточнить, почему выбрал конкретное имя.

Как уточняет РИА "Новости", в телефонном опросе, проведённом 29 мая 2019 года, приняли участие 1,6 тысячи россиян, попавших в случайную выборку.

Ранее Лайф рассказывал, какие имена жители России наиболее часто дают новорождённым в последние годы.