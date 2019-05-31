Лавров: МИД РФ и Японии есть что рассказать главам государств

Глава российского дипведомства отметил положительную и продуктивную динамику переговоров со своим коллегой Таро Коно.

Министру иностранных дел России и Японии есть чем поделиться с президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Синдзо Абэ к их встрече на саммите "Двадцатки" в Осаке, назначенной на конец июня. Об этом сообщил Сергей Лавров на встрече со своим японским коллегой Таро Коно.

— Согласен, что вчерашний раунд переговоров в формате "2+2" был весьма и весьма полезным, — заявил Лавров. — Оценили атмосферу доверительного, дружелюбного диалога. Такой диалог помогает укрепить доверие в области безопасности и вести поиск точек соприкосновения по ключевым глобальным и региональным проблемам.

Он также положительно оценил динамику контактов, которую можно конвертировать как в повышение темпов и расширение сфер экономического сотрудничества, так и в выстраивание нашего партнёрства в международных делах. Всё это может вылиться в принципиально новое качество отношений, заключает министр.

Лавров выразил уверенность в том, что сегодняшние переговоры подтвердят его оценку.