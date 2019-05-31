Роструд призвал работодателей устраивать перерывы сотрудникам в жару

В помещении, где работают сотрудники, с помощью кондиционирования в жаркую погоду должен поддерживаться температурный режим, сообщили в пресс-службе Роструда.

В ведомстве также отметили, что при превышении температурной отметки в 28,5 градуса необходимо сокращать рабочий день, а также следить за наличием доступной питьевой воды и аптечки.

Как уточняется, при достижении 28,5 градуса следует сократить рабочий день на час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, а при температуре 30,5 — на четыре.

— Учитывая жаркую погоду, работодателю необходимо идентифицировать опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, в рамках процедуры управления профессиональными рисками, — приводится выдержка из сообщения ТАСС.

Ранее медики рассказали, что нужно делать в жаркую погоду.