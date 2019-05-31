СМИ: В КНДР казнили спецпредставителя по США после провала саммита в Ханое

Спецпредставителя Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля казнили в марте текущего года после провала переговоров лидеров двух стран Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Ханое. Об этом сообщает южнокорейская газета The Chosun Ilbo со ссылкой на источники в Пхеньяне.

Отмечается, что кроме него были казнены ещё несколько представителей МИД КНДР, которых обвинили в шпионаже в пользу Штатов. Также несколько человек, в том числе переводчик Ким Чен Ына, были отправлены в исправительные лагеря.

Напомним, Ким Чен Ын и Дональд Трамп досрочно покинули место проведения переговоров, не достигнув соглашения. После этого глава Белого дома рассказал, что санкции США против КНДР останутся в силе.