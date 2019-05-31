СМИ: При взрыве на границе Колумбии и Венесуэлы пострадало 12 человек

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СМИ: При взрыве на границе Колумбии и Венесуэлы пострадало 12 человек

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Фото © Twitter / Gob. San Martín Texmelucan

По меньшей мере 12 человек получили ранения различной степени тяжести при взрыве в колумбийском городе Кукута, расположенном на границе с Венесуэлой. Об этом сообщила газета El Tiempo.

По её информации, двое мужчин бросили гранату в районе международного моста Симона Боливара, после чего попытались скрыться на мотоцикле, однако их успела задержать полиция.

Все пострадавшие, включая несовершеннолетних, определены в больницы. Двое человек находятся в тяжёлом состоянии.

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