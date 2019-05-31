Делегация из Мексики направится в США для решения вопроса с новыми пошлинами

Мексика направит в США делегацию для решения ситуации с введением новых пошлин на ввоз в Штаты всех мексиканских товаров. Об этом в своём твиттере заявил президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

В обращении к президенту США Дональду Трампу он призвал его дать своим чиновникам инструкции и принять членов мексиканского правительства, которые прибудут в Вашингтон в пятницу.

— Президент Трамп: социальные проблемы не решаются налогами или насильственными мерами, — отметил Лопес Обрадор.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с 10 июня США вводят пошлины на ввоз всех товаров из Мексики.