В МИД Японии заявили о положительных сдвигах в отношениях между Москвой и Токио

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В МИД Японии заявили о положительных сдвигах в отношениях между Москвой и Токио

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Глава МИД Японии Таро Коно и глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © РИА "Новости" / Виталий Белоусов

Несмотря на то что визит министра иностранных дел Сергея Лаврова состоялся три недели назад, в отношениях двух стран чувствуются позитивные сдвиги, сообщил глава МИД Японии Таро Коно.

По его словам, 13 мая была возобновлена работа японо-российского совета губернаторов, а 15 мая страну посетил заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Приветствую тот факт, что в преддверии визита (президента России Владимира. — Прим. Лайфа) Путина в Японию в июне не только на дипломатическом уровне, но и в самых широких областях Россия и Япония наращивают контакты,— цитирует политика РИА "Новости".

Ранее Лавров заявил, что МИД РФ и Японии есть что рассказать главам государств во время встречи на саммите "Двадцатки" в Осаке.

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