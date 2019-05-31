В МИД Японии заявили о положительных сдвигах в отношениях между Москвой и Токио

Несмотря на то что визит министра иностранных дел Сергея Лаврова состоялся три недели назад, в отношениях двух стран чувствуются позитивные сдвиги, сообщил глава МИД Японии Таро Коно.

По его словам, 13 мая была возобновлена работа японо-российского совета губернаторов, а 15 мая страну посетил заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

— Приветствую тот факт, что в преддверии визита (президента России Владимира. — Прим. Лайфа) Путина в Японию в июне не только на дипломатическом уровне, но и в самых широких областях Россия и Япония наращивают контакты,— цитирует политика РИА "Новости".

Ранее Лавров заявил, что МИД РФ и Японии есть что рассказать главам государств во время встречи на саммите "Двадцатки" в Осаке.