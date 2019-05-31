Опрос компаний показал, на какую работу чаще всего берут пенсионеров

Согласно исследованию, 38% российских компаний лояльны к возрастным соискателям.

Промышленные, производственные и строительные компании более склонны брать на работу пенсионеров. Информацию об этом приводит РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

Исходя из полученных данных, работодателей, которые не берут на работу пенсионеров, стало меньше на 26% в 2019 году. 38% российских компаний лояльны к соискателям пенсионного возраста, ещё 36% в первую очередь смотрят на уровень квалификации и здоровье возрастных работников.

— Среди организаций разных отраслей наиболее лояльны к соискателям пенсионного возраста производственные предприятия: на общих основаниях возрастных кандидатов рассматривает каждая вторая промышленная компания. Главное условие, по словам респондентов, — "соответствие квалификационным требованиям, — отмечается в исследовании.

Согласно проведённому опросу, пенсионеров принимают 50% компаний в сфере промышленности, 45% — в области строительства, 36% — фирмы, занимающиеся услугами, 33% — организации, нацеленные на продажи. Реже всех граждан пенсионного возраста принимают IT-компании (22%), руководствуясь тем, что "с кандидатами данного возраста проблематично работать".

Сервис провёл опрос-исследование с 1 по 26 мая 2019 года о подборе персонала среди граждан пенсионного возраста у 500 компаний-респондентов, выступающих в роли работодателей.