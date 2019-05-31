В Приморье из больницы выписали китайского туриста, выжившего в смертельном ДТП

Врачи выписали из больницы туриста из Китая и водителя-россиянина, пострадавших в ДТП в Приморье. Об этом рассказали в местном Департаменте здравоохранения.

— Состояние их здоровья позволяло их выписать, поэтому они выписаны для амбулаторного наблюдения по месту жительства, — цитирует свой источник РИА "Новости".

По словам собеседника агентства, близкие погибших туристов пока не забрали их тела на родину и обсуждают все имеющиеся варианты.

Напомним, ранее в Уссурийске автобус с туристами упал с дороги в кювет и перевернулся. В результате происшествия погибло два человека, ещё четверо получили различные травмы. В момент ЧП в автобусе, следовавшем по маршруту Пограничный — Владивосток, находилось 43 человека.

По данным ГИБДД, причиной инцидента стало плохое самочувствие водителя.