Пострадавший в Косове российский сотрудник ООН проходит обследование в Белграде

Российское посольство также выразило признательность сербской стороне за максимальное содействие.

Российский сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков, которого избили сотрудники косовского спецназа, проходит всестороннее обследование в Белграде. Об этом сообщило Посольство РФ в Сербии.

— Сегодня Михаил Краснощеков был доставлен в Белград и помещён в лучшую больницу — Военно-медицинскую академию. Незамедлительно начато его всестороннее обследование для постановки диагноза и назначения лечения, — говорится в сообщении дипмиссии.

Российское посольство также выразило признательность сербской стороне за максимальное содействие.

Ранее Лайф сообщал, что сотрудник наблюдательной миссии ООН Михаил Краснощеков был избит правоохранителями Косова и попал в больницу с тяжёлыми травмами лица и головы.

Косовский спецназ якобы проводил спецоперацию против оргпреступности в районе. Посольство РФ призвало наказать избивших россиянина, у которого прокуратура Косова потребовала отозвать иммунитет сотрудника ООН.