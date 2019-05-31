ЦБ отозвал лицензию у "Кемсоцинбанка"

Банк России отозвал лицензию на осуществление финансовых операций у Кемеровского социально-инновационного банка (АО "Кемсоцинбанк"). Об этом сообщает ЦБ.
По информации регулятора, кемеровский банк проводил "схемные" операции, направленные на искусственное поддержание собственного капитала, занижал величину резервов в целях сокрытия реального финансового положения, а также имел раздробленную структуру собственности.
ЦБ неоднократно в течение года применял в отношении "Кемсоцинбанка" санкционные меры ввиду нарушения организацией федеральных законов.
— На балансе "Кемсоцинбанка" образовался значительный объём низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде недвижимого имущества, полученного в качестве отступного по необслуживаемым кредитам, — говорится в сообщении.
ЦБ назначил временную администрацию кредитной организации сроком действия до назначения управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов "Кемсоцинбанка" приостановлены.
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