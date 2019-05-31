ЦБ отозвал лицензию у "Кемсоцинбанка"

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ЦБ отозвал лицензию у "Кемсоцинбанка"

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Фото © РИА "Новости" / Илья Питалев

Регулятор неоднократно в течение года применял в отношении кредитной организации меры надзорного воздействия из-за нарушения юридическим лицом федеральных законов.

Банк России отозвал лицензию на осуществление финансовых операций у Кемеровского социально-инновационного банка (АО "Кемсоцинбанк"). Об этом сообщает ЦБ.

По информации регулятора, кемеровский банк проводил "схемные" операции, направленные на искусственное поддержание собственного капитала, занижал величину резервов в целях сокрытия реального финансового положения, а также имел раздробленную структуру собственности.

ЦБ неоднократно в течение года применял в отношении "Кемсоцинбанка" санкционные меры ввиду нарушения организацией федеральных законов.

На балансе "Кемсоцинбанка" образовался значительный объём низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде недвижимого имущества, полученного в качестве отступного по необслуживаемым кредитам, — говорится в сообщении.

ЦБ назначил временную администрацию кредитной организации сроком действия до назначения управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов "Кемсоцинбанка" приостановлены.

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