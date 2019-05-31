Президент Туркмении лично заехал за Медведевым в гостиницу на своём ГАЗе-21

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Президент Туркмении лично заехал за Медведевым в гостиницу на своём ГАЗе-21

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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Фото © РИА "Новости" / Алексей Никольский

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично заехал в гостиницу за премьер-министром России Дмитрием Медведевым на своём автомобиле ГАЗ-21.

Отмечается, что после того, как Медведев сел на пассажирское сиденье, политики отправились в небольшую прогулку по Ашхабаду. Затем они поехали в президентскую резиденцию, где прошёл рабочий завтрак.

Добавим, что Медведев прибыл в Туркменистан на заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

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