Путин встретится с Абэ 29 июня на саммите G20 в Осаке

Президент России Владимир Путин встретится с премьером Японии Синдзо Абэ 29 июня на полях саммита G20 в Осаке. Об этом по итогам переговоров со своим японским коллегой заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Сверили часы по вопросам развития наших отношений во всех областях в рамках подготовки очередной встречи Путина и премьер-министра Абэ, которая запланирована на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке 29 июня, — заявил Лавров.

Ранее стало известно, что встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ состоится на полях саммита "Двадцатки".