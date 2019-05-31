Россия предложила Японии полностью перейти на безвизовый режим

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что Москва предложила Токио рассмотреть возможность полного отказа от визового режима между странами.

— Мы сегодня напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между РФ и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями, — заявил Лавров.

Он также выразил надежду, что диалог по данной теме будет продолжен.

Ранее Сергей Лавров назвал дату встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на полях саммита G20 в Осаке.