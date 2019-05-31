Названа дата заседания рабочей группы по совместной деятельности на Курилах

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Названа дата заседания рабочей группы по совместной деятельности на Курилах

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Фото © РИА "Новости" / Андрей Шапран

Следующее заседание рабочей группы по совместной сельскохозяйственной деятельности России и Японии на Южных Курильских островах пройдёт 11 июня. Об этом сообщил глава МИД Японии Таро Коно после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Что касается совместной хозяйственной деятельности на четырёх островах, то стороны пришли к единому мнению провести встречу рабочей группы 11 июня, — заявил Таро Коно.

Глава японского ведомства подчеркнул, что стороны договорились о формате сотрудничества в осуществлении совместных проектов на данных территориях, который не нарушал бы правовых аспектов каждой стороны.

Напомним, что ранее глава МИД Японии Таро Коно отметил положительные сдвиги в отношениях между Москвой и Токио.

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