Названа дата заседания рабочей группы по совместной деятельности на Курилах

Следующее заседание рабочей группы по совместной сельскохозяйственной деятельности России и Японии на Южных Курильских островах пройдёт 11 июня. Об этом сообщил глава МИД Японии Таро Коно после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

— Что касается совместной хозяйственной деятельности на четырёх островах, то стороны пришли к единому мнению провести встречу рабочей группы 11 июня, — заявил Таро Коно.

Глава японского ведомства подчеркнул, что стороны договорились о формате сотрудничества в осуществлении совместных проектов на данных территориях, который не нарушал бы правовых аспектов каждой стороны.

Напомним, что ранее глава МИД Японии Таро Коно отметил положительные сдвиги в отношениях между Москвой и Токио.