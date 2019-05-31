В Иерусалиме палестинец ранил ножом двух человек

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В Иерусалиме палестинец ранил ножом двух человек

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Фото © Flickr/borusa01

В Иерусалиме вооружённый ножом палестинец ранил двух человек. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля.

Нападение с использованием холодного оружия в Иерусалиме: террорист прибыл к Дамасским воротам и ударил ножом мужчину, после чего он ранил ещё одного мужчину в Старом городе Иерусалима, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого преступник был нейтрализован. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое.

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