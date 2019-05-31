Синоптики пообещали москвичам тёплую, но дождливую погоду в пятницу

Облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди ожидаются сегодня, 31 мая, в Московском регионе. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Максимальная температура в Москве достигнет 23–25 градусов, тогда как в Подмосковье синоптики прогнозируют до 28 градусов тепла. Ветер западный, 5–10 м/с, во время грозы возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление к середине дня будет в пределах нормы: 749 мм рт. ст.

Синоптики подчёркивают, что в дневные часы возможна дискомфортная, душная погода, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией и страдающим хроническими заболеваниями органов дыхания следует быть осторожнее в связи с риском ухудшения самочувствия.