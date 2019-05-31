Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Перми

По некоторым данным, причиной аварии стало то, что у водителя ухудшилось самочувствие.

Шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Перми. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места дорожно-транспортного происшествия.

Автобус № 37 снёс столб освещения за 100 метров до остановки и врезался в магазин "Берег". Затем он вернулся на дорогу, где столкнулся с автобусом № 36. По некоторым данным, причиной аварии стало то, что у водителя ухудшилось самочувствие.

В результате аварии пострадало шесть человек — водители автобуса, два кондуктора и два пассажира, один из которых отказался от госпитализации.