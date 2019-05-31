Заминированный автомобиль взорвался в Кабуле, есть погибшие

В Кабуле взорвался заминированный автомобиль. Жертвами теракта стали четверо мирных жителей. Кроме того, ранения получили по меньшей мере четверо военнослужащих США. Об этом сообщает ToloNews со ссылкой на представителя МВД.

Взрыв произошёл в районе Кала-э-Вазир. По информации правоохранителей, теракт был направлен против автоколонны коалиционных сил в Афганистане.

Согласно последним данным, Вооружённые силы США в Афганистане подтвердили, что в результате взрыва ранено четверо солдат армии Соединённых Штатов.