Дорожный конфликт закончился стрельбой в оппонента на северо-востоке Москвы

Мужчина ранил своего оппонента, выстрелив из травматического пистолета во время дорожного конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы московской полиции.

Инцидент произошёл накануне на пересечении улицы Осташковской и МКАД. Конфликт изначально перерос в драку, затем водитель Citroen Jumper выстрелил в живот водителю Volkswagen Multivan и скрылся с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован.

Чтобы разыскать злоумышленника, вводился план "Перехват". Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Травматическое оружие было изъято.