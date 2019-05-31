Контрабандисты пытались вывезти из России более 60 мешков с бивнями мамонта

Два бивня и три их фрагмента представляют особую культурную ценность. Их примерная стоимость —больше 650 тысяч рублей.

Более 60 мешков с бивнями мамонта нашли полицейские и сотрудники ФСБ в грузовике, который направлялся из Москвы в Минск. Возраст бивней и их фрагментов — более десяти тысяч лет. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, палеонтологические материалы добыты в Якутии. При этом два бивня и три их фрагмента представляют особую культурную ценность — их примерная стоимость составляет больше 650 тысяч рублей.

— Разрешительные документы Министерства культуры РФ на вывоз культурных ценностей, а также заключение аттестованного эксперта Минкультуры о принадлежности бивней мамонта и их фрагментов к культурным ценностям у водителя отсутствовали, — рассказала Ирина Волк.

Груз изъят и направлен на палеонтологическую судебную экспертизу. Также возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Организаторы преступления ещё устанавливаются.

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