Водителя перевернувшегося автобуса в Приморье отправили под домашний арест

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Водителя перевернувшегося автобуса в Приморье отправили под домашний арест

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Фото © ussurmedia.ru

Суд отправил под домашний арест водителя автобуса, который с китайскими туристами перевернулся в Уссурийске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя УМВД России по Приморскому краю.

По словам представителя ведомства, мужчина сейчас находится в больнице.

Напомним, в результате аварии погибло два человека, ещё четверо получили различные травмы. Автобус следовал по маршруту Пограничный — Владивосток. В нём находилось 43 человека. Близкие погибших туристов пока не забрали их тела на родину и обсуждают все имеющиеся варианты.

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