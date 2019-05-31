Москвичей призвали пересесть на метро из-за непогоды и дачных пробок

В Центре организации дорожного движения назвали пятницу, 31 мая, не лучшим днём для водителя. Это связано с непогодой и вечерними пробками, когда дачники поедут за город.

— Сегодня не лучший день для водителя — с утра ждём дождь с грозой и сильным ветром (не паркуйтесь под рекламой), а после обеда — дачный разъезд. Час пик начнётся раньше обычного, а кончится позже, — сообщает ЦОДД на своей страничке в "Твиттере".

Там добавили, что стоит воспользоваться московским метро или тщательнее обдумывать свои маршруты, если всё-таки поехали на автомобиле.

По данным синоптиков, сегодня в Москве тепло, но дождливо.