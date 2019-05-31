Лавров назвал серьёзным вопросом намерение Косова лишить дипломата РФ иммунитета

Поведение косовских властей в отношении россиянина абсолютно неприемлемо и не может быть оправдано, отметил министр иностранных дел России.

ООН должна реагировать на действия Приштины против российского сотрудника миссии в Косове. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, попытки лишить дипломата РФ иммунитета являются очень серьёзным вопросом.

Более того, министр назвал поведение властей Косова в отношении российского участника миссии ООН абсолютно неприемлемым, и оно не может быть ничем оправдано.

— Они (косовские власти. — Прим. ред.) явно отбились от рук тех, кто делал вид, что руководит. На самом деле они никого не слушали. Руководить ими пытались Евросоюз и США, — сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, итог такого руководства печален.

Ранее сообщалось, что сотрудник наблюдательной миссии ООН Михаил Краснощёков был избит правоохранителями Косова и попал в больницу с тяжёлыми травмами лица и головы.

Косовский спецназ якобы проводил спецоперацию против оргпреступности в районе. Посольство РФ призвало наказать избивших россиянина, у которого прокуратура Косова потребовала отозвать иммунитет сотрудника ООН.