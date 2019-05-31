Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов под Харьковом

Когда начались взрывы, народный депутат была в Балаклее и разговаривала с очевидцами.

Армейские склады в городе Балаклее Харьковской области взорвали по приказу бывшего президента Украины Петра Порошенко, так считает депутат Верховной рады Надежда Савченко. Об этом она заявила в эфире телеканала "112 Украина".

По её словам, подрыв складов осуществляли военнослужащие батальона ВСУ "Сармат". При этом главный военный прокурор Анатолий Матиос и генпрокурор Юрий Луценко обо всём знали.

Она отметила, что сама находилась в Балаклее в тот момент, когда начались взрывы, и общалась с очевидцами.

— Подходило время отчёта и проверки боескладов, их боевой готовности. Подходило время, уже нельзя было подделать (отчётность. — Прим. ред). Там была такая разворованная ситуация уже, уже был контроль наших европейских партнёров, — заключила Савченко.

Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области произошёл в ночь на 23 марта 2017 года. Из-за взрыва боеприпасов погиб один человек, пятеро пострадали. После горели военные склады в Калиновке Винницкой области. А в октябре 2018 года загорелось одно из крупнейших на Украине хранилищ боеприпасов — под Черниговом. ЧП привело к бесчисленным взрывам. Десятки человек пострадали.