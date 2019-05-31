Трутнев объяснил важность моста через реку Амур

Уже сейчас на Дальнем Востоке реализуется 1,5 тысячи инвестиционных проектов, а мост — это ещё одна возможность развития, отметил вице-премьер.

Автомобильный мост через реку Амур, который соединит Благовещенск и Хэйхэ, повысит рентабельность инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Об этом заявил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По его словам, товарооборот между Россией и Китаем в прошлом году составил более 100 миллиардов долларов. Трутнев добавил, что на Дальнем Востоке реализуется более 1,5 тысячи инвестиционных проектов.

— Этот мост — это ещё одна возможность для инвестиций в Дальний Восток России, — сказал он.

Как сообщалось ранее, в пятницу состоялась стыковка российской и китайской частей автомобильного моста через реку Амур. Его длина составляет 1080 метров, а вес — 3,9 тысячи тонн. Строительство началось в 2016 году, а введение в эксплуатацию запланировано на 2020 год. Ежедневно, согласно техническому заданию, по нему смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей. Лайф публиковал видео стыковки.