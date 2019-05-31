Лавров назвал "бредовыми" подозрения США о ядерных испытаниях России

"Бредовый" характер данных заявлений подтвердили и эксперты Международной подготовительной комиссии, занимающиеся глобальной системой мониторинга ядерных испытаний.

Заявления США о том, что Россия не соблюдает мораторий и проводит ядерные испытания, являются "бредовыми домыслами", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

Также Лавров отметил, что несостоятельность этих подозрений уже подтвердила Подготовительная комиссия организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Как сообщили специалисты, международные системы мониторинга не зафиксировали нарушения с российской стороны.

— Бредовость этих домыслов была уже обозначена и представителями организации по запрещению ядерных испытаний, и уважаемыми, авторитетными экспертами в самих США, — сказал он журналистам.

Напомним, директор агентства военной разведки США генерал Роберт Пол Эшли — младший заявил об уверенности Пентагона в том, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания. В свою очередь глава Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв полагает, что подобные обвинения могут означать планы Вашингтона самому нарушить мораторий.