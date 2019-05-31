В России сократят новогодние каникулы

В 2019 и 2018 годах Новый год граждане страны отмечали в течение 10 дней, но в 2020 это изменится.

В России в 2020 году сократят новогодние каникулы — они продлятся 8 дней. Это объясняют "техническими причинами", сообщает "Российская газета".

По Трудовому кодексу, выходными считаются дни с 1 по 8 января. До этого два года подряд каникулы длились по 10 дней, так как предпраздничные дни выпадали на выходные.

В этом же году 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому будут рабочими, соответственно, каникулы продлятся с 1 по 8 января. Но 4 и 5 января выпадут на выходные дни, и их предлагают перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая.

Кроме того, отдых в честь Дня защитника Отечества в том году предлагают продлить с 22 по 25 февраля, в честь 8 Марта — с 7 по 9. На День Весны и Труда выпадет 5 дней — с 1 по 5 мая, на День Победы — три, с 9 по 11 мая, День России предлагают отмечать с 12 по 14 июня, а День народного единства один день — 4 ноября.

Проект соответствующего постановления рассмотрят сегодня, 31 мая. Если документ одобрят, его должен будет подписать премьер-министр.