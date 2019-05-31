Президент Туркмении подарил Медведеву алабая, как у Путина

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Президент Туркмении подарил Медведеву алабая, как у Путина

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Кадр видео телеканала "Россия 24"

В ответ председатель правительства РФ преподнёс туркменскому лидеру книгу, изданную в 1939 году.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая. Кадры знакомства главы Правительства РФ с новым питомцем показал телеканал "Россия 24".

На записи видно, как Медведев ласково потрепал собаку. После этого туркменский лидер передал российскому премьеру родословную щенка.

Вот написано: отец — Гарабаш, мать — Аладжа, — прочитал Медведев в документах.

В ответ глава Правительства России преподнёс Бердымухамедову книгу "Архитектурные памятники Туркмении", изданную в 1939 году.

Напомним, в октябре 2017 года Гурбангулы Бердымухамедов подарил щенка алабая президенту России Владимиру Путину по случаю 65-летия российского лидера.

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