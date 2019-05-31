Президент Туркмении подарил Медведеву алабая, как у Путина

И вам алабай: Бердымухамедов подарил Медведеву такого же щенка, как дарил Путину pic.twitter.com/ZrXsVLlRyB— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 31 мая 2019 г.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая. Кадры знакомства главы Правительства РФ с новым питомцем показал телеканал "Россия 24".
На записи видно, как Медведев ласково потрепал собаку. После этого туркменский лидер передал российскому премьеру родословную щенка.
— Вот написано: отец — Гарабаш, мать — Аладжа, — прочитал Медведев в документах.
В ответ глава Правительства России преподнёс Бердымухамедову книгу "Архитектурные памятники Туркмении", изданную в 1939 году.
Напомним, в октябре 2017 года Гурбангулы Бердымухамедов подарил щенка алабая президенту России Владимиру Путину по случаю 65-летия российского лидера.
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